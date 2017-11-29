 
Главная Новости Общество Для нового «Прозрачного офиса» реконструируют нежилое здание
29.11.2017  18:21   

Для нового «Прозрачного офиса» реконструируют нежилое здание

Центр социальных услуг «Прозрачный офис» для жителей Новобаварского и Холодногорского районов будет открыт в нежилом здании на ул. Благовещенской, 25.


city.kharkov.ua
Такое решение было принято сегодня, 29 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
 
Сейчас в здании проводится реконструкция, которую планируют завершить ко Дню города в 2018 году.
 
В новом центре будут организованы 235 рабочих мест для сотрудников управлений труда и социальной защиты населения Администраций Новобаварского и Холодногорского районов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  центр, услуга, харьков, прозрачный офис
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Общество В Харькове расширят сферу предоставления услуг 22.11 Общество В Харькове участники АТО могут получить бесплатную юридическую консультацию 20.11 Власть Геннадий Кернес: Мы создаем Единый ситуационный центр для кризисных ситуаций
 
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 