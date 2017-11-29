29.11.2017 18:21

Для нового «Прозрачного офиса» реконструируют нежилое здание

Центр социальных услуг «Прозрачный офис» для жителей Новобаварского и Холодногорского районов будет открыт в нежилом здании на ул. Благовещенской, 25.



city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 29 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Сейчас в здании проводится реконструкция, которую планируют завершить ко Дню города в 2018 году.

В новом центре будут организованы 235 рабочих мест для сотрудников управлений труда и социальной защиты населения Администраций Новобаварского и Холодногорского районов.