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30.11.2017  14:34   

В детском саду №19 открыли новую группу (ФОТО)

Новую группу открыли сегодня, 30 ноября, в дошкольном учебном учреждении (ясли-сад) №19.


// city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, родители и воспитанники детского сада.

Группа была открыта по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Детским Фондом ООН (ЮНИСЭФ) и правительством Украины.

С июля по ноябрь был выполнен ремонт ранее не работавших помещений учреждения, приобретена новая мебель, ковры, игрушки, обустроена игровая площадка.

В новой группе смогут заниматься 25 детей младшего дошкольного возраста.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, группа, харьков
 
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