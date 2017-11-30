30.11.2017 14:34

В детском саду №19 открыли новую группу (ФОТО)

Новую группу открыли сегодня, 30 ноября, в дошкольном учебном учреждении (ясли-сад) №19.



// city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, родители и воспитанники детского сада.



Группа была открыта по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Детским Фондом ООН (ЮНИСЭФ) и правительством Украины.

С июля по ноябрь был выполнен ремонт ранее не работавших помещений учреждения, приобретена новая мебель, ковры, игрушки, обустроена игровая площадка.

В новой группе смогут заниматься 25 детей младшего дошкольного возраста.