В детском саду №19 открыли новую группу (ФОТО)

Новую группу открыли сегодня, 30 ноября, в дошкольном учебном учреждении (ясли-сад) №19.
В праздничном мероприятии приняли участие председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, родители и воспитанники детского сада.
Группа была открыта по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Детским Фондом ООН (ЮНИСЭФ) и правительством Украины.
С июля по ноябрь был выполнен ремонт ранее не работавших помещений учреждения, приобретена новая мебель, ковры, игрушки, обустроена игровая площадка.
В новой группе смогут заниматься 25 детей младшего дошкольного возраста.
Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.
Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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