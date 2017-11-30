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30.11.2017  15:45   

В Харькове пройдут мероприятия, посвященные Дню людей с инвалидностью

Харьковчане с особыми потребностями примут участие в мероприятиях, посвященных Международному дню людей с инвалидностью, которые пройдут в Харькове с 30 ноября по 12 декабря.


city.kharkov.ua
Так, сегодня в территориальном центре Холодногорского района состоялась выставка творческих работ «Осенняя мозаика», а во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» прошла театрализованная развлекательная программа для детей.
 
1 декабря (начало - в 12:00) в территориальном центре Новобаварского района (ул. Власенко, 14) пройдет круглый стол на тему: «Перспективы развития инклюзивного трудоустройства», после которого для людей с особыми потребностями проведут музыкальный концерт. 
 
3 декабря в Харьковском центре волонтеров (пр. Московский, 193) для детей и молодежи с инвалидностью волонтеры проведут социальную акцию «Круг добра» (начало - в 15:00).
 
4 декабря всех желающих приглашают на психологическое занятие «Жить в гармонии с самим собой и другими», которое пройдет в территориальном центре Киевского района (ул. Багалея, 12), начало – в 12:00. 
 
С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мероприятия, инвалидность, харьков
 
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