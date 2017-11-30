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30.11.2017  16:59   

В Харьковском городском центре занятости состоится ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Ярмарка пройдет накануне Международного дня людей с инвалидностью - 1 декабря, с 10:00 до 12:00.


// ХОГА

Возможности трудоустройства для людей с инвалидностью предоставят 16 предприятий, организаций и учреждений региона.

«Подбор работы будет происходить с учетом медицинских показаний человека, а также показаний индивидуальной программы реабилитации. Для лиц, которые не могут посетить ярмарку вакансий, во время мероприятия будет работать Skype-связь с работодателем», - пояснили специалисты Службы занятости.

По данным директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, сейчас в Харьковской области уровень занятости людей с инвалидностью составляет 70%, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по Украине.

Ежегодно с помощью службы занятости Харьковской области работу ищут более 900 человек с инвалидностью. Около 700 безработных получают ее.

Ежегодно более 200 безработных с инвалидностью бесплатно проходят профессиональное обучение, в том числе и в Харьковском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости. Наиболее востребованными являются курсы IТ-направления: разработка программных продуктов, WEB-приложений, использование технологий обработки информации.

Ежемесячно Служба занятости Харьковской области получает до 10 предложений надомной работы.

Кроме этого, Служба занятости проводит для людей с инвалидностью обучение по нескольким бизнес-направлениям. Наиболее распространенными являются торговля, сельское хозяйство, сфера услуг и быта.

«Сейчас инновационные технологии способствуют профессиональной реализации людей с инвалидностью», - подчеркивает Владимир Миненко.

Харьковский городской центр занятости расположен по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (ст. Метро «Киевская»).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ярмарка вакансий, центр занятости, харьков
 
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