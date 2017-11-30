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30.11.2017  18:47   

В городе увековечат память олимпийского чемпиона Юрия Пояркова

Мемориальную доску почетному харьковчанину, двукратному Олимпийскому чемпиону установят на фасаде здания Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды (ул. Алчевских, 29).


city.kharkov.ua
Такое решение было принято сегодня, 30 ноября, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
 
Юрий Поярков начинал заниматься волейболом в Харькове, где выступал за местную команду «Буревестник». В сборной СССР в официальных соревнованиях выступал в 1960-1972 годах. С 1965 - капитан сборной. В ее составе стал двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, победителем розыгрыша Кубка мира и т.д. С 1996 года преподавал в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды. В 2007 году Юрий Поярков был включен в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Дважды награжден орденом «Знак Почета», орденами «За заслуги» II и III степеней. Юрий Поярков умер в день своего 80-летия 10 февраля 2017 года.
 
На заседании топонимической комиссии также было принято решение установить мемориальную доску выдающемуся физиологу, академику Василию Данилевскому. Памятная табличка будет установлена на здании по ул. Сумской, 1, где ранее находился Женский медицинский институт. 
 
Также мемориальные доски установят военнослужащему Александру Затылюку, погибшему в зоне АТО, выдающемуся эстрадному исполнителю, народному артисту Беларуси Виктору Вуячичу, экс-руководителю Службы безопасности Украины (1994-95 годы), генералу-полковнику Валерию Маликову. Кроме того, в городе увековечат память харьковских художников, живших и работавших в доме по ул. Культуры, 20.
 
А на фасаде здания по пр. Московскому, 24 обновят мемориальную доску выдающемуся ученому, первому президенту Украинской академии наук Владимиру Вернадскому.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мемориальная доска, память, харьков, поярков
 
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