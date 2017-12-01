01.12.2017 12:15

В Харькове 46 участников АТО получили земельные участки

С 1 января 2017 года 46 участникам антитеррористической операции были выделены земельные участки в Харькове.



dozor.kharkov.ua

Об этом шла речь 30 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, которое провел председатель комиссии Габриел Михайлов.

Директор Департамента земельных отношений Андрей Козлов рассказал о процедуре выдачи участков. Он порекомендовал участникам АТО, которые хотят воспользоваться своим правом и получить землю, сначала зайти на сайт Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, открыть кадастровую карту и выбрать участок, который им подходит.

«Потом нужно выехать посмотреть, что это за участок, прийти к районному архитектору и убедиться в наличии этого участка на градостроительной карте. Потому что в кадастровой карте видно, что он свободен, а в генплане этот участок может быть, например, зоной производственного значения, который получить в частную собственность нельзя. Если нет запретов, человек пишет заявление на имя Харьковского городского головы, его перенаправляют в профильные департаменты - градостроительства и земельных отношений. Если все обоснования будут положительными, решение выносится на рассмотрение сессии Харьковского городского совета. Чтобы получить участок в городе, нужно быть зарегистрированным в Харькове», - сообщил Андрей Козлов.

Также, по его словам, земельные участки в этом году выделили 28 харьковчанам, у которых есть статус чернобыльцев.

Отметим, что сегодня участники комиссии также заслушали информацию о ходе выполнения решений сессий по земельным вопросам, доклад о работе Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана, в частности, информацию о работе над историко-архитектурным планом города. План,в котором собрана вся информация об объектах культурного наследия Харькова, готовили несколько лет. Документ уже получил согласование в Управлении культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации и его рекомендовали к представлению в Министерстве культуры Украины.

«Депутаты нашей комиссии перед каждой сессией сталкиваются с вопросами, связанными с земельными отношениями. Это одно из самых важных направлений жизнедеятельности нашего города. Это вопросы купли-продажи, аренды земли. Мы ответственны за вопросы градостроительства и архитектуры, а значит и за то, как выглядит наш город. Без согласования с депутатами комиссии не проходит ни одно важное решение, связанное с землей: это и приведение в соответствие с законодательством многих решений предыдущих сессий, утверждение земельной оценки, а также предоставление земельных участков воинам АТО, в которых они действительно нуждаются», - отметил Габриел Михайлов.