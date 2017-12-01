01.12.2017 15:01

«Интеллиада»: в Харькове прошел фестиваль интеллектуальных видов спорта (ВИДЕО)

ІІ Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» прошел в Харькове.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие дети от 4 лет и старше, всего было более 500 семей с детьми. Каждый смог найти себе интересное занятие. Совсем маленькие дети играли с конструкторами и головоломками. Дети постарше имели возможность окунуться в мир интеллектуального спорта, проверить себя на крепость и выносливость, остроту мысли и желание сразиться. Дети играли в шашки, игру Го, шахматы.



На детской спортивно-интеллектуальной ярмарке были представлены областные федерации шахмат и шашек, городская федерация шашек Го, а также клуб «Русские шахматы», техническая студия «Винахідник», Харьковский литературный музей и пр.



Отметим, что «Интеллиада» - это детская спортивно-интеллектуальная ярмарка, цель которой - познакомить родителей и детей с ведущими направлениями по развитию детского интеллекта и найти для своего ребенка подходящий кружок или клуб.