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01.12.2017  15:01   

«Интеллиада»: в Харькове прошел фестиваль интеллектуальных видов спорта (ВИДЕО)

ІІ Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» прошел в Харькове.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие дети от 4 лет и старше, всего было более 500 семей с детьми. Каждый смог найти себе интересное занятие. Совсем маленькие дети играли с конструкторами и головоломками. Дети постарше имели возможность окунуться в мир интеллектуального спорта, проверить себя на крепость и выносливость, остроту мысли и желание сразиться. Дети играли в шашки, игру Го, шахматы.

На детской спортивно-интеллектуальной ярмарке были представлены областные федерации шахмат и шашек, городская федерация шашек Го, а также клуб «Русские шахматы», техническая студия «Винахідник», Харьковский литературный музей и пр.

Отметим, что «Интеллиада» - это детская спортивно-интеллектуальная ярмарка, цель которой - познакомить родителей и детей с ведущими направлениями по развитию детского интеллекта и найти для своего ребенка подходящий кружок или клуб.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  интеллиада, фестиваль, харьков
 
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