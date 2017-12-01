«Интеллиада»: в Харькове прошел фестиваль интеллектуальных видов спорта (ВИДЕО)

ІІ Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» прошел в Харькове.
В мероприятии приняли участие дети от 4 лет и старше, всего было более 500 семей с детьми. Каждый смог найти себе интересное занятие. Совсем маленькие дети играли с конструкторами и головоломками. Дети постарше имели возможность окунуться в мир интеллектуального спорта, проверить себя на крепость и выносливость, остроту мысли и желание сразиться. Дети играли в шашки, игру Го, шахматы.
На детской спортивно-интеллектуальной ярмарке были представлены областные федерации шахмат и шашек, городская федерация шашек Го, а также клуб «Русские шахматы», техническая студия «Винахідник», Харьковский литературный музей и пр.
Отметим, что «Интеллиада» - это детская спортивно-интеллектуальная ярмарка, цель которой - познакомить родителей и детей с ведущими направлениями по развитию детского интеллекта и найти для своего ребенка подходящий кружок или клуб.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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