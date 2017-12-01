 
Главная Новости Общество В центре «Промінь» отметили Международный день людей с инвалидностью
01.12.2017  16:15   

В центре «Промінь» отметили Международный день людей с инвалидностью

Праздник «Мы вместе!», посвященный Международному дню инвалидов, прошел сегодня, 1 декабря, в Харьковском городском центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь».


city.kharkov.ua
В празднике приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан и председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский.
 
Для гостей и родителей дети исполнили новые и уже знакомые танцевальные и вокальные номера, а некоторые воспитанники по просьбам родителей выступили индивидуально.
 
Директор центра «Промінь» Наталья Чаплыгина отметила, что этот день является, скорее, не праздником, а временем подведения итогов.
 
«Мы уже много лет работаем в команде - каждый на своем месте. За это время усилиями наших специалистов у детей произошел огромный прогресс, они научились ходить, говорить, рисовать, петь, танцевать, вести обычный образ жизни. Это и есть та социальная адаптация, которая очень необходима таким  детям. Наши старшие воспитанники могут ездить в транспорте, ходить в магазины, кинотеатры, на почту. 14 из них уже готовы жить самостоятельно», - рассказала Наталья Чаплыгина.
 
Методист центра Наталья Грунина, которая работает в центре 15 лет, также отметила огромный качественный рывок, который совершили дети за эти годы.
 
«Они стали больше разговаривать, общаться с другими людьми. Научились рисовать витражи, выкладывать картины бисером, ставить сложные художественные номера. Мы многого добились. Теперь это очень открытые дети, но, в то же время, дисциплинированные: они знают, как себя вести в общественных местах, а это важно для социализации», - сообщила Наталья Грунина.
 
Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что город ведет повседневную работу, направленную на улучшение жизни людей с инвалидностью.
 
«Да, этот день сложно назвать именно праздником, это, скорее, повод задуматься, а что еще не сделано, как помочь этим людям? Но интересно, что люди с инвалидностью воспринимают этот день именно как праздник, потому что в этот день все вспоминают, что они есть, хотят им помочь, побыть вместе, услышать об их проблемах. Мы же не забываем о них ни на день. По большому счету, мы учим здоровых людей замечать людей с инвалидностью, а инвалидов - чувствовать себя полноценными гражданами нашей громады, а тех и других - любить и понимать друг друга», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
 
Справка. Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Установлен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН, которая призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.
 
Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» - коммунальное учреждение, единственное в Харькове, которое опекает детей и подростков с тяжелой умственной отсталостью и занимается комплексной психологической, педагогической, социальной, трудовой реабилитацией лиц с инвалидностью. Работа центра направлена на создание сети непрерывной комплексной реабилитации и адаптации лиц с интеллектуальной недостаточностью к полноценной общественной жизни.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  центр, проминь, инвалид
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Общество Для нового «Прозрачного офиса» реконструируют нежилое здание 29.11 Общество В Харькове расширят сферу предоставления услуг 22.11 Общество В Харькове участники АТО могут получить бесплатную юридическую консультацию
 
 

Видео

Единый электронный билет заработает завтра. Карточки можно приобрести в терминалах на остановках общественного транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 