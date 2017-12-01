01.12.2017 16:15

В центре «Промінь» отметили Международный день людей с инвалидностью

Праздник «Мы вместе!», посвященный Международному дню инвалидов, прошел сегодня, 1 декабря, в Харьковском городском центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь».



city.kharkov.ua

В празднике приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан и председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский.

Для гостей и родителей дети исполнили новые и уже знакомые танцевальные и вокальные номера, а некоторые воспитанники по просьбам родителей выступили индивидуально.

Директор центра «Промінь» Наталья Чаплыгина отметила, что этот день является, скорее, не праздником, а временем подведения итогов.

«Мы уже много лет работаем в команде - каждый на своем месте. За это время усилиями наших специалистов у детей произошел огромный прогресс, они научились ходить, говорить, рисовать, петь, танцевать, вести обычный образ жизни. Это и есть та социальная адаптация, которая очень необходима таким детям. Наши старшие воспитанники могут ездить в транспорте, ходить в магазины, кинотеатры, на почту. 14 из них уже готовы жить самостоятельно», - рассказала Наталья Чаплыгина.

Методист центра Наталья Грунина, которая работает в центре 15 лет, также отметила огромный качественный рывок, который совершили дети за эти годы.

«Они стали больше разговаривать, общаться с другими людьми. Научились рисовать витражи, выкладывать картины бисером, ставить сложные художественные номера. Мы многого добились. Теперь это очень открытые дети, но, в то же время, дисциплинированные: они знают, как себя вести в общественных местах, а это важно для социализации», - сообщила Наталья Грунина.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что город ведет повседневную работу, направленную на улучшение жизни людей с инвалидностью.

«Да, этот день сложно назвать именно праздником, это, скорее, повод задуматься, а что еще не сделано, как помочь этим людям? Но интересно, что люди с инвалидностью воспринимают этот день именно как праздник, потому что в этот день все вспоминают, что они есть, хотят им помочь, побыть вместе, услышать об их проблемах. Мы же не забываем о них ни на день. По большому счету, мы учим здоровых людей замечать людей с инвалидностью, а инвалидов - чувствовать себя полноценными гражданами нашей громады, а тех и других - любить и понимать друг друга», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Справка. Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Установлен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН, которая призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.

Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» - коммунальное учреждение, единственное в Харькове, которое опекает детей и подростков с тяжелой умственной отсталостью и занимается комплексной психологической, педагогической, социальной, трудовой реабилитацией лиц с инвалидностью. Работа центра направлена на создание сети непрерывной комплексной реабилитации и адаптации лиц с интеллектуальной недостаточностью к полноценной общественной жизни.