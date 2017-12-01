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01.12.2017  18:21   

В Индустриальном районе Харькова отметили Международный день людей с инвалидностью

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, состоялись в Индустриальном районе.


city.kharkov.ua
Так, 30 ноября во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» для 104 детей с ограниченными возможностями прошла игровая программа и спектакль «Согреем дружбою сердца» театра-студии «Детский квартал». Все дети также получили сладкие подарки.
 
А сегодня, 1 декабря, в Доме культуры Индустриального района состоялся концерт самодеятельных творческих коллективов. Во время мероприятия самым активным представителям районных общественных организаций были вручены подарки и почетные грамоты. Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала присутствующим крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, внимания и понимания окружающих.
 
Отметим, что сейчас в Индустриальном районе работает несколько общественных организаций людей с ограниченными возможностями, которые объединяют более 7 тыс. человек.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, инвалид, день, харьков
 
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