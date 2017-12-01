01.12.2017 18:21

В Индустриальном районе Харькова отметили Международный день людей с инвалидностью

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, состоялись в Индустриальном районе.



city.kharkov.ua

Так, 30 ноября во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» для 104 детей с ограниченными возможностями прошла игровая программа и спектакль «Согреем дружбою сердца» театра-студии «Детский квартал». Все дети также получили сладкие подарки.

А сегодня, 1 декабря, в Доме культуры Индустриального района состоялся концерт самодеятельных творческих коллективов. Во время мероприятия самым активным представителям районных общественных организаций были вручены подарки и почетные грамоты. Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала присутствующим крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, внимания и понимания окружающих.

Отметим, что сейчас в Индустриальном районе работает несколько общественных организаций людей с ограниченными возможностями, которые объединяют более 7 тыс. человек.