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04.12.2017  14:29   

В Немышлянском районе прошли мероприятия к Международному дню людей с инвалидностью

Круглый стол, посвященный пенсионному и социальному обеспечению пенсионеров и людей с особыми потребностями, прошел 1 декабря в территориальном центре Немышлянского района.


// city.kharkov.ua

В пероприятии приняли участие представители районных ветеранских организаций и районного общества людей с инвалидностью, всего - более 70 человек, которые заслушали информацию представителей Пенсионного фонда Украины и районного управления труда и социальной защиты населения об изменениях в законодательстве.

После круглого стола в терцентре прошел концерт с участием представителей клуба активного долголетия «Самоварчик».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  круглый стол, день инвалида, харьков
 
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