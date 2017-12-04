В Немышлянском районе прошли мероприятия к Международному дню людей с инвалидностью

Круглый стол, посвященный пенсионному и социальному обеспечению пенсионеров и людей с особыми потребностями, прошел 1 декабря в территориальном центре Немышлянского района.
В пероприятии приняли участие представители районных ветеранских организаций и районного общества людей с инвалидностью, всего - более 70 человек, которые заслушали информацию представителей Пенсионного фонда Украины и районного управления труда и социальной защиты населения об изменениях в законодательстве.
После круглого стола в терцентре прошел концерт с участием представителей клуба активного долголетия «Самоварчик».
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: