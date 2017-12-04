04.12.2017 14:29

В Немышлянском районе прошли мероприятия к Международному дню людей с инвалидностью

Круглый стол, посвященный пенсионному и социальному обеспечению пенсионеров и людей с особыми потребностями, прошел 1 декабря в территориальном центре Немышлянского района.



// city.kharkov.ua

В пероприятии приняли участие представители районных ветеранских организаций и районного общества людей с инвалидностью, всего - более 70 человек, которые заслушали информацию представителей Пенсионного фонда Украины и районного управления труда и социальной защиты населения об изменениях в законодательстве.

После круглого стола в терцентре прошел концерт с участием представителей клуба активного долголетия «Самоварчик».