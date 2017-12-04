04.12.2017 16:40

В Харькове из неблагополучных семей изъяли более 120 детей

В этом году из семей, ведущих асоциальный образ жизни, было изъято более 120 детей в возрасте до 3-х лет.



Сегодня

Социальные службы Харькова буквально спасают детей из неблагополучных семей. А таких в последнее время, отмечают, не уменьшается. Сегодня почти 5500 харьковских семей получают помощь как малообеспеченные и живут практически на грани выживания. И это одна из причин, почему взрослые, из-за постоянной нищеты, проявляют агрессию и небрежно относятся к собственным детям, подвергая их опасности.

«Это голодные дети, это дети, находившиеся в семьях наркоманов, это дети, за которыми просто перестали присматривать. Мы открыли городской центр для детей, попавших в опасные для жизни условия. Нам сегодня не достаточно 30 коек, мы уже развернули 10 коек для приема детей прямо с улицы, а до сих пор мы принимали их из лечебных учреждений из так называемых карантинных коек. Мы будем просить увеличения количества коек до 40, потому что 30-ти нам не хватает, и в связи с этим будем просить увеличения финансирования этого социального учреждения», - говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Вопросы противодействия насилию в семьях особенно по отношению к малолетним детям в числе приоритетов работы городских чиновников. В Харькове внедрен ряд социальных проектов на их поддержку, созданы специальные соцучреждения, где им оказывают помощь, в том числе и матерям с детьми, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Так в Харькове впервые в Украине открылся и уже работает на постоянной основе центр оказания помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Принято целую программу реализации гендерной и семейной политики, которая рассчитана до 2021 года и предполагает комплексные меры по предотвращению жестокого обращения к детям, насилию в семье и оказания эффективной помощи пострадавшим.