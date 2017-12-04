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04.12.2017  17:48   

В Харькове более 100 тысяч детей получат подарки к Новому году

Более 100 тысяч учащихся начальной школы и воспитанников детских садов получат подарки на новогодние праздники.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 4 декабря, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко. По ее словам, новогодние подарки также передадут в частные учреждения образования. Эта инициатива городской власти поддерживается с прошлого года - подарки должны передать каждому ребенку.
 
Как сообщила директор Департамента образования, также для детей в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В.  Лысенко с 25 по 28 декабря, 30 декабря и со 2 по 5 января пройдет серия новогодних представлений. В этом году для школьников готовят новый мюзикл-фэнтези «Русалочка». В нем будут участвовать около 400 воспитанников театральных, хореографических и цирковых коллективов города (для них городской совет организует питание). Ожидается, что представления посетят более 39 тыс. детей.
 
26 и 27 декабря в оперном театре состоятся четыре представления для детей льготных категорий. Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, билеты на концерты дети получат в школах, в оперном театре им вручат подарки. Всего их получат 8 тыс. 31 ребенок из многодетных, малообеспеченных и других семей льготных категорий. 300 детям, которые не смогут прийти в театр по состоянию здоровья, потому что ограничены в своих физических возможностях, новогодние подарки привезут домой.
 
В целом в городе готовят большую праздничную новогоднюю программу. Мероприятия пройдут не только в оперном театре, но и на пл. Свободы, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, в городских Дворцах культуры, библиотеках, во всех районах города. Также на эти дни запланировано множество спортивных соревнований.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мюзикл, подарки, харьков
 
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