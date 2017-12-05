На следующей неделе на площади Свободы откроется новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка на пл. Свободы откроется 15 декабря, а на День Святого Николая, 19 декабря, состоится открытие главной елки города.
Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента культуры Татьяна Мараховская.
По ее словам, 19 декабря на площади пройдет концерт, начнут работать ледовый каток и аттракционы. Открытие елки запланировано на 17:00.
31 декабря харьковчан приглашают на встречу Нового года. Праздничная шоу-программа начнется на пл. Свободы в 23:00 и продлится до 2:00 1 января.
Домик Деда Мороза откроется 30 декабря. Главный сказочный герой зимы будет принимать гостей до 14 января.
Отметим, что новогодняя ярмарка будет работать на площади до 22 января.
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