05.12.2017 14:17

В Украине хотят повысить среднюю зарплату до 10 тысяч гривен

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, чем больше малых и неэффективных громад объединятся, тем больше они станут экономически независимыми, и получат много новых финансовых возможностей.



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В Украине уже есть более 600 объединенных территориальных громад.

«Я бы хотел, чтобы в каждой громаде экономический рост обеспечивался не за счет того, что государство принимает какие-то решения, а за счет того, что больше предприятий, больше предпринимателей, больше новых рабочих мест создается, тогда общество начнет развиваться. Мы провели дискуссию, думаю, она была полезной и для органов местного самоуправления и для центральной власти», - говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По прогнозам рост экономики в следующем году будет 3%, и как убежден премьер-министр, этот показатель можно увеличить до 7%. Как сказал Владимир Гройсман - рост экономики - это рост бюджетов, зарплат и доходов. По его мнению, достойный уровень оплаты труда позволит вернуть квалифицированные кадры в Украину. Кабинет Министров Украины ставит задачу довести показатель средней зарплаты штатного работника до 10 тысяч гривен.

«Сегодня мы имеем в среднем по стране, среднюю заработную плату 7400 гривен, это заработная плата, я привожу цифру, с которой платят налоги. Я убежден в том, что наша главная задача на следующий год, довести среднюю заработную зарплату в Украине не менее 10 тысяч гривен», - сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.