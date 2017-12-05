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05.12.2017  16:45   

Малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам помогут найти работу или открыть бизнес (ВИДЕО)

Министерство социальной политики Украины и Всемирный банк реализуют пилотный проект по трудоустройству безработных получателей государственной социальной помощи и внутренне перемещенных лиц «Рука помощи».


city.kharkov.ua
В нем могут принять участие неработающие трудоспособные лица из малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь, и  внутренне перемещенные лица. Проект реализуется в Харьковской, Полтавской и Львовской областях. 
 
В проекте предусмотрено три механизма привлечения к работе участников пилотного проекта: содействие в трудоустройстве на новые рабочие места; предоставление временного трудоустройства путем оплаты общественных работ; предоставление беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе для организации предпринимательской деятельности.
 
Беспроцентный кредит участникам проекта предоставляется путем оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов. Средний размер такой помощи на время проведения эксперимента составляет до 40 прожиточных минимумов для трудоспособного лица на одного участника (более 60 тыс. грн).
 
Для того, что принять участие в проекте, необходимо обратиться в районные управления труда и социальной защиты. 
 
Более подробную информацию об условиях предоставления помощи можно узнать здесь.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трудоустройство, переселенцы, харьков, рука помощи
 
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