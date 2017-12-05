05.12.2017 16:45

Малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам помогут найти работу или открыть бизнес (ВИДЕО)

Министерство социальной политики Украины и Всемирный банк реализуют пилотный проект по трудоустройству безработных получателей государственной социальной помощи и внутренне перемещенных лиц «Рука помощи».



city.kharkov.ua

В нем могут принять участие неработающие трудоспособные лица из малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь, и внутренне перемещенные лица. Проект реализуется в Харьковской, Полтавской и Львовской областях.

В проекте предусмотрено три механизма привлечения к работе участников пилотного проекта: содействие в трудоустройстве на новые рабочие места; предоставление временного трудоустройства путем оплаты общественных работ; предоставление беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе для организации предпринимательской деятельности.

Беспроцентный кредит участникам проекта предоставляется путем оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов. Средний размер такой помощи на время проведения эксперимента составляет до 40 прожиточных минимумов для трудоспособного лица на одного участника (более 60 тыс. грн).

Для того, что принять участие в проекте, необходимо обратиться в районные управления труда и социальной защиты.