05.12.2017 17:16

Небезопасное соседство: харьковчан просят сообщать о сорванных замках в подвалах и на чердаках (ФОТО)

Подвал двенадцатиэтажки по улице Клочковской, 197-Б, в Шевченковском районе, внешне напоминает хостел. Его постояльцы - люди без определенного места жительства.



dozor.kharkov.ua

У каждого из 4 бездомных, что уже почти месяц как поселились в подвале, собственный уголок, оборудованный по-своему. Один из постояльцев, Виктор, проводит мини-экскурсию по своей комнате в несколько квадратных метров.

«Есть матрас, подушка, одеяло и все. Это не кровать, но это с кровати типа матраса. Люди выставляют возле баков прямо», - делится бездомный Виктор.

Виктор просит милостыню уже не первый год. Говорит, приехал в Харьков из соседнего государства, мол, депортировали. Здесь украли паспорт, денег нет, вот, и ведет такой образ жизни по подвалам. Говорит, приходит сюда на ночлег, как и его соседи, пара, живущая гражданским браком.

«Молодые, лет по 30, может больше. Тоже без документов, документы украдены», - рассказывает бездомный Виктор.

Все вроде жизненно, однако такое соседство, говорят коммунальщики - опасно. 80% бездомных курят, злоупотребляют алкоголем и разводят костры прямо в подвалах, как для обогрева, так и приготовления пищи. Как результат - пожары.

«У нас, в настоящее время, 42 пожара, это на 10% больше по статистике с аналогичным периодом времени 2016 года. Пожары приносят значительный убыток, вот недавно было два пожара в подвалах по улице Мира, 3-го числа. Там пришлось их даже эвакуировать оттуда», - информирует заместитель начальника Управления по контролю и эксплуатации жилого фонда КП «Жилкомсервис» Олег Артемов.

Коммунальщики ведут усиленную работу по выявлению бездомных. Проводят рейды по подвалам и чердакам, немало обращений получают и от горожан, сообщают о нежелательных гостех по телефону городской диспетчерской службы «15-62». В 99% случаев, говорит Олег Артемов, в нежилые помещения попадают, сбивая замки.

«В настоящее время приобретено и размещено порядка 2 тысяч замков. Сначала мы устанавливали замки обычные, но поскольку эти замки малоэффективные в этой ситуации, то были приобретены замки еще дополнительно так называемые «крабовые» - антивандальные замки, которые затрудняют проникновение и сбивание», - сообщает заместитель начальника Управления по контролю и эксплуатации жилого фонда КП «Жилкомсервис» Олег Артемов.

Как бороться еще с бездомными коммунальщики не знают полиция также, не имеет инструментов борьбы с этим явлением.

«В настоящее время, наверное, не хватает законодательной базы, чтобы вести активное противодействие данному явлению. Что они обычно делают, они приезжают на вызов, способствуют выведению этих лиц из подвалов. Берут их данные, если есть такая возможность, ну и на этом и ограничиваются все их действия. Вывели, пообщались и все, на этом все заканчивается», - говорит заместитель начальника Управления по контролю и эксплуатации жилого фонда КП «Жилкомсервис» Олег Артемов.