05.12.2017 18:21

В Харькове работают над созданием историко-архитектурного опорного плана города

В городе продолжается работа над разработкой историко-архитектурного плана города, где будет представлена информация обо всех исторических и культурных памятниках Первой столицы. Эта работа продолжалась почти 2 года и вот специалисты, говорят, вышли на финишную прямую.



izvestia.kharkov

В Департаменте градостроительства, архитектуры и генерального плана подводят предварительные итоги работы за год. Отчет предоставляют депутатам профильной постоянной комиссии. В этом году специалистами Департамента было подготовлено 37 проектов решений сессии горсовета, рассмотрено более 500 вопросов, выдано около 80 документов по ограничению застройки земельных участков и 250 паспортов на застройку. Продолжается работа по разработке планов территории.

«В этом году Департаментом также была продолжена работа по согласованию разработанных ранее в 2016 году детальных планов территории. Это у нас Киевский район, часть Холодногорского и Слобожанского. Данные планы будут рассмотрены на архитектурно-градостроительном совете. Мы уже готовы к дальнейшему их утверждению, согласно действующему законодательству», - сообщает и.о. директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана Екатерина Пилявская.

Кроме того, специалисты продолжают работу над историко-архитектурным опорным планом Харькова, в котором будет собрана вся информация о объектах культурного наследия города, а именно памятниках архитектуры, истории и монументального искусства, а также будут представлены правила их использования. Документ уже получил согласование в Управлении культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации и его рекомендовали для представления в Министерство культуры Украины.

«Город это живой организм постоянно движущийся, постоянно развивающийся, поэтому нужно постоянно вносить изменения и в генеральный план развития, и в зоннинг, и в любые другие нормативные документы. Мы строим новые ветки метро, расширили границы города и поэтому постоянно требуется внимание городских властей для того, чтобы оперативно можно было принимать решение в городе», - информирует председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений городского совета Габриэл Михайлов.