05.12.2017 19:23

В Харькове планируют создать новый детсад и центр для людей с инвалидностью

В следующем году планируют начать обустройство в Новобоварском районе детского детсада на 70 мест, а также создать новый городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» для людей с инвалидностью.



timenews

В Департаменте образования инициируют создание нового дошкольного детского учреждения, об этом специалисты сообщили на заседаниях постоянных депутатских комиссий, проходящих в преддверии проведения сессии Харьковского городского совета, где и будут приниматься окончательные решения. Новый садик будут обустраивать в Новобаварском районе в здании, где когда-то уже функционировал детский сад.

«До 1972 года там размещался детсад, он принадлежал райздравотделу, потом там была жилищная контора и с 2007 года здание не использовалось. Его в августе текущего года было возвращено в коммунальную собственность, поэтому появилась возможность использовать по прямому назначению. Планируется 3 группы для 70 воспитанников. Поэтапное возобновление начнется с января 2018 года», - сообщает заместитель директора Департамента образования Харьковского городского совета Елена Вицько.

С начала следующего года в Харькове планируют обустроить и новый центр для реабилитации людей с инвалидностью. Создать новое учреждение намерены на базе территориального центра Московского района, расположенного по улице Валентиновской 23-Г, где недавно была открыта «социальная гостиница».

«Цель создания этого центра - это реабилитация инвалидов в основном с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их интеграция социальная. Очень давно мы об этом говорили, это одно из стратегических направлений в работе с инвалидами. Поэтому просим поддержать данное решение», - говорит директор Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета Лариса Болгова.

А вот уже существующий центр социально-психологической реабилитации детей, продолжит свою работу. В Департаменте труда и социальной политики выступили с предложением продлить городскую комплексную программу «Навстречу детям» до 2020 года и утвердить ее смету в размере более 5 миллионов гривен.