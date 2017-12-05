05.12.2017 19:47

Трактористам КП «Харьковзеленстрой» предоставят льготу на оплату услуг ЖКХ

Трактористам КП «Харьковзеленстрой» планируют предоставить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 5 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, льгота будет действовать в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами. При этом она не будет распространяться на услуги электро- и газоснабжения.

«На предприятии сегодня много вакантных должностей, льгота станет дополнительным стимулом для привлечения людей на работу», - сказала Лариса Болгова.

Отметим, на предприятии работает 31 тракторист.