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05.12.2017  19:47   

Трактористам КП «Харьковзеленстрой» предоставят льготу на оплату услуг ЖКХ

Трактористам КП «Харьковзеленстрой» планируют предоставить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 5 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова. 
 
По ее словам, льгота будет действовать в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами. При этом она не будет распространяться на услуги электро- и газоснабжения. 
 
«На предприятии сегодня много вакантных должностей, льгота станет дополнительным стимулом для привлечения людей на работу», - сказала Лариса Болгова.
 
Отметим, на предприятии работает 31 тракторист.
 
Напомним, на сегодняшний день льготу на оплату услуг ЖКХ получает еще ряд работников коммунальных предприятий города. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  льгота, харьковзеленстрой, тракторист, харьков
 
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