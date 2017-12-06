В Харькове наградят лауреатов премии «Преодоление»

Награждение лауреатов премии «Преодоление-2017» состоится сегодня, 6 декабря, в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv» (пр. Независимости, 2, бальный зал).
Традиционно премия «Преодоление» вручается людям с ограниченными физическими возможностями за достижения в различных сферах деятельности. В этом году награждение состоится в восьми номинациях. Лауреату, удостоенному премии, будут вручены памятный диплом и денежная премия на развитие деятельности.
Начало мероприятия - в 17:00.
Справка. Премия «Преодоление» учреждена в 2013 году городской общественной организацией инвалидов «Креавита» при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Ее вручают людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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