06.12.2017 10:30

В Харькове наградят лауреатов премии «Преодоление»

Награждение лауреатов премии «Преодоление-2017» состоится сегодня, 6 декабря, в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv» (пр. Независимости, 2, бальный зал).



// city.kharkov.ua

Традиционно премия «Преодоление» вручается людям с ограниченными физическими возможностями за достижения в различных сферах деятельности. В этом году награждение состоится в восьми номинациях. Лауреату, удостоенному премии, будут вручены памятный диплом и денежная премия на развитие деятельности.

Начало мероприятия - в 17:00.



Справка. Премия «Преодоление» учреждена в 2013 году городской общественной организацией инвалидов «Креавита» при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Ее вручают людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности.