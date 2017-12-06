06.12.2017 15:45

В Основянском районе Харькова прошли мероприятия ко Дню людей с инвалидностью

Концерт, посвященный Международному дню людей с инвалидностью, прошел 4 декабря во Дворце культуры Основянского района.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Администрации основянского района Анна Головчанская и около 200 местных жителей - люди с ограниченными возможностями.

«Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой недуг, восхищаемся их мужеством и силой воли, тем, что, несмотря на трудности, они не просто живут, но и ведут активную деятельность, работают, занимаются творчеством и спортом. Я желаю всем вам терпения, стойкости и здоровья!» - обратилась к присутствующим Анна Головчанская.

За активную общественную позицию и чуткое отношение к людям с инвалидностью активистам Общественной организации «Объединение лиц с инвалидностью «Основа» глава района вручила грамоты администрации.

В завершение мероприятия для всех присутствующих прошел праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры Основянского района и воспитанников детской музыкальной школы №5 имени Римского-Корсакова. По окончании концерта всем присутствующим вручили сладкие подарки.

Также в администрации района родителям детей-инвалидов, которые не могут передвигаться, вручили материальную помощь.