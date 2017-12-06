 
Главная Новости Общество В Основянском районе Харькова прошли мероприятия ко Дню людей с инвалидностью
06.12.2017  15:45   

В Основянском районе Харькова прошли мероприятия ко Дню людей с инвалидностью

Концерт, посвященный Международному дню людей с инвалидностью, прошел 4 декабря во Дворце культуры Основянского района.


city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие председатель Администрации основянского района Анна Головчанская и около 200 местных жителей - люди с ограниченными возможностями.
 
«Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой недуг, восхищаемся их мужеством и силой воли, тем, что, несмотря на трудности, они не просто живут, но и ведут активную деятельность, работают, занимаются творчеством и спортом. Я желаю всем вам терпения, стойкости и здоровья!» - обратилась к присутствующим Анна Головчанская.
 
За активную общественную позицию и чуткое отношение к людям с инвалидностью активистам Общественной организации «Объединение лиц с инвалидностью «Основа» глава района вручила грамоты администрации.
 
В завершение мероприятия для всех присутствующих прошел праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры Основянского района и воспитанников детской музыкальной школы №5 имени Римского-Корсакова. По окончании концерта всем присутствующим вручили сладкие подарки.
 
Также в администрации района родителям детей-инвалидов, которые не могут передвигаться, вручили материальную помощь.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, инвалид, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Культура и Туризм В Харькове состоится фортепианный концерт авангардной музыки 01.12 Общество В Индустриальном районе Харькова отметили Международный день людей с инвалидностью 15.11 Культура и Туризм Оркестр «Слобожанский» сыграет с музыкантами из Норвегии и США
 
 

Видео

В Украине хотят повысить среднюю зарплату до 10 000 гривен
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 