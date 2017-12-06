06.12.2017 16:47

В Харькове разработали новую программу обращения с животными

В городе планируют утвердить новую программу обращения с животными и регулирования их численности, которая будет действовать до 2022 года. Она была разработана специалистами с учетом 10-летнего опыта работы города в этой сфере и международных наработок.



dozor.kharkov.ua

Как отметили в Департаменте жилищного хозяйства, реализация новой программы позволит существенно улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, а также выяснить вопросы, касающиеся бездомных животных.

«Данная программа позволит нам, в первую очередь, контролировать санитарное и эпидемиологическое благополучие жителей города Харькова, обеспечить контроль за регулированием численности бездомных животных, за распространением инфекционных заболеваний, которые передаются от животных к человеку. Также в рамках этой программы мы будем контролировать выполнение правил содержания домашних животных, которые утверждены Харьковским городским советом. Кроме этого мы планируем обеспечить сотрудничество с нашими общественными зоозащитными организациями на территории города», - информирует директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.