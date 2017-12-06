В Харькове разработали новую программу обращения с животными

В городе планируют утвердить новую программу обращения с животными и регулирования их численности, которая будет действовать до 2022 года. Она была разработана специалистами с учетом 10-летнего опыта работы города в этой сфере и международных наработок.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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