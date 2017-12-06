06.12.2017 18:21

В городе состоялась ярмарка стартапов

Ярмарка стартапов прошла сегодня, 6 декабря, в Харькове.



city.kharkov.ua

В рамках мероприятия крупнейшие высшие учебные заведения города и отдельные команды разработчиков презентовали свои проекты потенциальным инвесторам.

После презентаций участники ярмарки приняли участие в обсуждении проектов, а также были организованы переговоры с представителями бизнеса.

Как отметил во время открытия мероприятия заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, мероприятие в таком формате призвано помочь молодежи воплотить в жизнь свои задумки.

«Наша задача - на городском уровне соединить идеи и деньги, предложение и спрос, чтобы эти идеи были реализованы», - подчеркнул он.

По результатам ярмарки все проекты будут собраны в сборник и размещены на сайте управления инвестиционного развития и имиджевых проектов, а также представлены потенциальным украинским и зарубежным инвесторам.