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06.12.2017  19:46   

Харьковские спасатели вышли на противопожарный рейд

В Холодногирском районе спасатели вышли в рейд, чтобы рассказать жителям частного сектора микрорайона Сортировка о правилах противопожарной безопасности.


dozor.kharkov.ua
Особое внимание в общении во время рейда чрезвычайники уделяли пожилым людям и многодетным семьям.
 
Напомним, 30 ноября в Холодногорском районе произошел пожар, в результате которого от полученных травм и ожогов умер 8-месячный ребенок.  
 
Трагедия произошла в частном доме по улице Беломорской, 28. К спасателям звонил случайный свидетель, который заметил дым. Возле дома мужчина встретил 2-х мальчиков, 2-х и 3-х лет, которые и рассказали, что внутри дома осталась их сестренка. Родителей на тот момент дома не было. Поэтому, чтобы предупредить подобные трагедии спасатели и вышли в рейды.
 
«Из того количества пожаров, которые произошли в 2017 году 75-80% это частный сектор. И основные нарушения, причины возникновения пожаров - это неосторожное обращение с огнем, это нарушение правил использования электрооборудования, состояние электропроводки. И третья причина - это нарушение правил эксплуатации печей на твёрдом топливе и, в том числе, газовое оборудование», - информирует начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин. 
 
Чрезвычайники рассказывали харьковчанам, как следует себя вести в случае возникновения пожара и о том, как уберечься от травм. Подобные рейды спасатели в ближайшее время проведут по всем районам Харькова.
Тэги:  спасатели, рейд, харьков, сортировка
 
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