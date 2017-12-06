06.12.2017 19:46

Харьковские спасатели вышли на противопожарный рейд

В Холодногирском районе спасатели вышли в рейд, чтобы рассказать жителям частного сектора микрорайона Сортировка о правилах противопожарной безопасности.



dozor.kharkov.ua

Особое внимание в общении во время рейда чрезвычайники уделяли пожилым людям и многодетным семьям.

Напомним, 30 ноября в Холодногорском районе произошел пожар , в результате которого от полученных травм и ожогов умер 8-месячный ребенок.

Трагедия произошла в частном доме по улице Беломорской, 28. К спасателям звонил случайный свидетель, который заметил дым. Возле дома мужчина встретил 2-х мальчиков, 2-х и 3-х лет, которые и рассказали, что внутри дома осталась их сестренка. Родителей на тот момент дома не было. Поэтому, чтобы предупредить подобные трагедии спасатели и вышли в рейды.

«Из того количества пожаров, которые произошли в 2017 году 75-80% это частный сектор. И основные нарушения, причины возникновения пожаров - это неосторожное обращение с огнем, это нарушение правил использования электрооборудования, состояние электропроводки. И третья причина - это нарушение правил эксплуатации печей на твёрдом топливе и, в том числе, газовое оборудование», - информирует начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Чрезвычайники рассказывали харьковчанам, как следует себя вести в случае возникновения пожара и о том, как уберечься от травм. Подобные рейды спасатели в ближайшее время проведут по всем районам Харькова.