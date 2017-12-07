07.12.2017 13:15

В Харькове проходит социальный форум инклюзивности

Социальный форум инклюзивности «Общественный сектор - социальная и образовательная платформа для формирования инклюзивного общества» проходит сегодня, 7 декабря, в ивент-зоне «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 2-й этаж).



city.kharkov.ua

Организаторы - общественная организация «Ми небайдужі», Харьковский городской совет и немецкая федеральная компания GIZ. В нем принимают участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, председатель правления общественной организации «Ми небайдужі» Вячеслав Федорков, эксперты GIZ, представители власти и общественного сектора из Киева, Днепра, Запорожья, а также вузов, школ и общественности из Харькова.

В первой пленарной дискуссии участники форума ознакомятся с 18-летним опытом работы Единой социальной сети города Харькова как эффективной модели взаимодействия органов местного самоуправления и общественного сектора, работой общественного сектора в крупных городах Украины на основе информации, полученной в ходе социального исследования. Обсудят, почему до сих пор в Украине есть мнение, что общественного сектора не существует, какие совместные действия местного самоуправления и общественного сектора в регионах и между регионами способны улучшить работу общественного сектора и как развить сотрудничество для формирования инклюзивного общества.

На вторую пленарную дискуссию запланированы такие темы: «Инклюзивное пространство - это интерес каждого, независимо от состояния здоровья и образа жизни», «Совместные действия в общем процессе увеличения степени участия всех граждан в социуме». Кроме того, пройдут панельные дискуссии «Общественный сектор - взаимодействие власти и общества» и «Образование - важный шаг к формированию инклюзивного общества».

Время проведения – до 15:30.