07.12.2017 14:16

«Теплые кредиты»: более тысячи жителей Харьковщины получили возмещение из областного бюджета

Возмещение ставок по «теплым кредитам» составит 2,7 миллионов гривен.



sud.ua

Соответствующие данные приведены в информации о ходе выполнения Программы возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий на 2016 - 2020 годы, которую утвердили депутаты облсовета 7 декабря.

«В реализации программы с апреля по сентябрь приняли участие 1013 жителей области. Они уже получили возмещение из областного бюджета на общую сумму 219,6 тыс. грн. Возмещение населению проходит ежемесячно. Общая сумма средств возмещения этим 1013 гражданам составит более 2,7 млн грн», - привел данные заместитель начальника Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Дмитрий Тараненко.

Также во время сессии были приняты изменения в Программу возмещения процентов, согласно которым к участию в программе присоединился Харьковский филиал государственного банка ПАО КБ «Приватбанк».

«Это существенно повысит эффективность реализации программы и предоставит населению области более широкий выбор банков для получения кредитов», - отметил заместитель начальника Управления ТЭК.

Ранее договоры о сотрудничестве в рамках программы в 2017 году были подписаны между Управлением ТЭК ХОГА и АО «Ощадбанк», ОАО АБ «Укргазбанк» и ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в Харькове.

Справка. Программа возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий на 2016 - 2020 годы, была утверждена в декабре 2015 года.

Программой предусмотрено возмещение из областного бюджета 15% от процентной ставки по полученным населением кредитам. Документ предусматривает финансирование из областного бюджета в течение 2016-2020 годов в размере 29,3 млн грн.