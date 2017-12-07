07.12.2017 16:45

В Харькове состоялся социальный форум инклюзивности

Привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и создать все условия для их полноценной жизни, предоставить им возможность принимать активное участие в социальной и культурной жизни города. Именно этим вопросам был посвящен социальный форум, который прошел сегодня в Харькове.



dozor.kharkov.ua

Харьков имеет 18-летний опыт работы взаимодействия органов местного самоуправления и общественного сектора. Это целая система – «Единая социальная сеть». Именно общественные организации, уверены чиновники, могут не только способствовать развитию города, но и стать своеобразной социальной и образовательной платформой для формирования инклюзивного общества.

«Мы рассматриваем площадку, на которой работают общественные организации как площадку для инклюзии притом для социальной инклюзии. И речь идет, прежде всего, о молодежи, чтобы максимально предложить молодым людям механизм инклюзии социальной именно получив опыт и информацию о работе общественных организаций и общественного сектора», - говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Люди с инвалидностью не должны оставаться в стороне. Задача чиновников и общества предоставить социальную защиту, материально-техническое и инфраструктурное обеспечение, а именно создать все условия для их активного участия в жизни города. В этой работе не последняя роль отведена общественным организациям, которые внедряют различные проекты для поддержки людей с особыми потребностями. В Харькове они «зеленый свет».

«В следующем году впервые в истории нашего города будет принят общественный бюджет или бюджет участия. На это будет выделено 50 миллионов гривен и общественные организации могут подать свои проекты. Общественные организации должны понимать, какую роль они играют в жизни города. Наша задача совместно с ними работать, не разделять функции, это горсовет, а это вы - нет. Делать совместную работу, потому что только вместе можно достичь больших результатов», - сообщает заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Впрочем, несмотря на то, что сотрудничество с общественными организациями налажено на все 100, город пытается усовершенствовать эту работу и готов изучать и перенимать опыт других регионов по взаимодействию власти и общества. Поэтому на социальном форуме с инклюзивности, который прошел в Харькове, в рамках пленарных дискуссий обсудили ряд насущных вопросов о взаимодействии власти и общества по развитию инклюзивного образования и создания в целом инклюзивного пространства для участия в социуме всех граждан, независимо от состояния здоровья и образа жизни.