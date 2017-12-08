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08.12.2017  15:15   

В cаll-центрах «Прозрачного офиса» заработали дополнительные телефонные линии

Посетители харьковских центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» и Регионального центра услуг могут обращаться в cаll-центры, позвонив с мобильного телефона.


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Для удобства получателей услуг открыты дополнительные телефонные линии: (063) 725-03-33, (098) 725-03-33, (099) 725-03-33. Позвонив по ним, можно получить первичные консультации и предварительно записаться на прием в удобное время.
 
Тарификация звонков осуществляется согласно действующим тарифам мобильных операторов. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  прозрачный офис, cаll-центр, харьков
 
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