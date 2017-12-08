08.12.2017 15:15

В cаll-центрах «Прозрачного офиса» заработали дополнительные телефонные линии

Посетители харьковских центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» и Регионального центра услуг могут обращаться в cаll-центры, позвонив с мобильного телефона.



AIF.BY

Для удобства получателей услуг открыты дополнительные телефонные линии: (063) 725-03-33, (098) 725-03-33, (099) 725-03-33. Позвонив по ним, можно получить первичные консультации и предварительно записаться на прием в удобное время.

Тарификация звонков осуществляется согласно действующим тарифам мобильных операторов.