В cаll-центрах «Прозрачного офиса» заработали дополнительные телефонные линии

Посетители харьковских центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» и Регионального центра услуг могут обращаться в cаll-центры, позвонив с мобильного телефона.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
влажн.:
давл.:
ветер: