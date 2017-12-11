Педагогов и студентов научат креативной журналистике

Воркшоп по креативной журналистике для педагогов и студентов педагогических вузов «Информация в декорациях» состоится во вторник, 12 декабря, в «Marine Club» (ул. Лермонтовская, 7).
Как сообщили организаторы, с участниками мероприятия будут обсуждаться темы о том, как говорить доступно о ненасилии и недискриминации со школьниками, как использовать популярную культуру для медиаобразования, что такое «дизайн-мышление» и как это помогает совместить ценности с потребностями.
Тренером выступит Елена Зиненко - журналист, режиссер, сценарист, эксперт по коммуникативным стратегиям.
Время проведения - с 14:00 до 16:00.
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь.
Воркшоп проходит в рамках Всемирной кампании «16 дней против насилия в отношении женщин».
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давл.:
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