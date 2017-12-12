12.12.2017 17:00

В Харькове педагогов учили, как с помощью современной культуры говорить с детьми о важном

Воркшоп для педагогов и студентов педагогических вузов «Информация в декорациях» прошел сегодня, 12 декабря, в Харькове.



// city.kharkov.ua

Тренинг провела эксперт Центра гендерной культуры, куратор Лаборатории неакадемического творчества «Детская площадка» Елена Зиненко. На примере фильма «Оно» Андреса Мускетти участники встречи попытались разобраться, от чего эта кинолента предостерегает родителей и на что вдохновляет детей.

«Этот фильм о том, что родители не должны доводить ситуацию до того, чтобы дети чувствовали себя одинокими. Если мы рассматриваем его как обращение к детям, то они не так, как мы, взрослые, воспринимают ужасы, и этот фильм вдохновляет их бороться за право быть личностью, противостоять злу и насилию. По данными мониторинга, учителям не хватает методик по распространению информации о правах человека, и это говорит о том, что общество должно включаться, разрабатывать эти методики и вести диалог. Делать творческие мастерские, в которых мы бы обсуждали и приходили к общему мнению, как решать проблемы, которые касаются наших детей», - сказала Елена Зиненко.

Она отметила, что вся ее работа основана на разработке методик коммуникации, которые позволили бы через призму культуры, творческие проекты рассказать о правах человека, дискриминации, гендерном равенстве доступными средствами, чтобы дети смогли понять важные принципы социального взаимодействия. Ведь дети получают информацию через кино, театральные спектакли, мультфильмы, и для взрослых это материал, который можно использовать для того, чтобы объяснять детям проблемы и говорить с ними на их языке.

«Сегодня мы будем говорить о том, какой есть позитив в современном творчестве и как мы можем, например, с помощью мультфильма «Симпсоны» объяснить педагогам и детям важные проблемы нашего общественного взаимодействия. Ты можешь не любить такое кино, любить только классическую музыку, но если мы, взрослые, не будем интересоваться той культурой, которой дышат наши дети, мы не будем их понимать, много чего можем потерять. Я работаю через призму культуры, это та форма взаимодействия, которая помогает нам быть теми, кто мы есть», - сообщила эксперт.

Отметим, что тренинг для педагогов и студентов педагогических вузов прошел в рамках Всемирной кампании «16 дней против насилия в отношении женщин», при поддержке Харьковского городского родительского совета и Департамента образования.

Напомним, что в ноябре в Харькове открылась школа для родителей. Цель проекта - помочь родителям обрести новые знания и навыки, которые помогут им в дальнейшем воспитании детей.