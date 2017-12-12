12.12.2017 16:46

Чего ждать харьковчанам от цен на продукты

По прогнозам экономистов цены на овощи подскочат в этом году на 20- 30%, но пока на рынках города они стабильны.



dozor.kharkov.ua

Сезонное повышение цен на продукты питания пока не заметно, так как в запасах еще есть товар, говорят продавцы. Это касается картофеля, капусты, чеснока. Что касается помидоров и огурцов, здесь ситуация отличается, ведь тех, что выращивали на украинской земле уже нет, а потому на полках рынков лежат зарубежные. А вот, например зелень, она в этом году даже дешевле.

«В этом году зеленью по 8 гривен торгуем, а в прошлом году уже, наверное, было 15 гривен за 100 грамм. И по апельсинам такая же ценовая политика и яблоки. Ничего еще не подорожало», - говорит продавец Татьяна Нестеркова.

Подорожание овощей все же следует ожидать. Особенно это касается огурцов, а также грибов, стоимость которых может подняться на 20 гривен. Также будут дорожать помидоры, бананы, но не весьма заметно. Пока ситуация стабильная и с ценами на мясо и сало, говорят продавцы рынка и ближайшие неделю-полторы завышенных цен ожидать не стоит.

«Предпраздничные цены они еще не начались. Цена на подчеревину как был придел 120, так и есть. То есть можно за 120, за 110 и можно за 90 тоже сало с мясом купить. На сало цена не поднялась, а на мясо держится, 90 гривен лопатка 100 гривен на кости, 120 гривен чистая мякоть», - рассказывает продавец Любовь.

По прогнозам продавцов, мясо может вырасти в цене на 30 гривен. На сало в новогодние дни цена наоборот снижается. Хотя людям и сейчас не дешево купить мясной продукт. И это необходимость, а потому статью расходов «на мясо» не исключают из своего бюджета.

Если потребители ориентируются на свой бюджет, то продавцы ориентируются на потребителя. Говорят: «Не будут покупать продукты по завышенным ценам - значит, будем снижать».