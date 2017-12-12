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12.12.2017  17:16   

Куда едут харьковчане отдыхать на новогодние праздники

Предновогодний ажиотаж царит не только в магазинах торговых центров, но и в турагентствах. Некоторые харьковчане уже готовятся паковать чемоданы, чтобы провести праздники за границей.


mana
Как отмечают туроператоры, большинство все же предпочитает встречи Нового года в теплых странах.
 
«Конечно же, экзотика остается популярной. Это Мексика, это Доминиканка, Куба, Таиланд, Шри-Ланка. Есть туристы, которые планируют свой Новый год исключительно ближе к праздникам. Они заняли выжидательную позицию и ждут, что же будет интересного, какие будут цены, и тогда уже будут выезжать, не планируя определенную страну. То есть куда будет дешевле, туда и поедем», - сообщает представитель турагентства Виктория Ткаченко. 
 
Самым популярным и самым стандартным направлением для харьковчан остается Египет. Недельный отдых в пятизвездочном отеле одной персоне обойдется в 500 долларов. Как отмечают эксперты, сейчас любители «All Inclusive» еще в ожидании хорошей погоды. По их прогнозам, ажиотаж на «горячие» путевки ожидается в последние дни декабря. Что касается Европы, то как отмечают в турагентстве, спрос на новогодний туризм в европейские страны в этом году вырос на 20%.
 
«На Новый год, как правило, туристы уезжают это: Италия, это Франция. Потому что Европа очень красива в рождественские и новогодние праздники. Безусловно, увеличился поток горнолыжников: Италия, Франция, Швейцария, опять же благодаря безвизу», - говорит представитель турагентства Виктория Ткаченко.
 
В Швейцарии же недельный отпуск, в скромном трехзвездочном отеле в этом году обойдется в 700 Евро на одного человека. Относительно гор Словакии и Польши, то эти курорты среди туристов становятся все менее популярными, говорят эксперты. Сейчас желающие погонять на новогодние праздники на лыжах предпочитают Албании и Австрии. Другие же готовы отдыхать в украинских Карпатах. Что по ценам уже почти не уступают горнолыжным итальянским курортам. 
Тэги:  праздники, отдых, харьков, новый год
 
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