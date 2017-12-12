12.12.2017 19:53

В Харькове обсудили инициативы в сфере гендерного равенства и предотвращения насилия в семье на 2018 год

Заседание Координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговле людьми прошло сегодня, 12 декабря, в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

В рамках мероприятия депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина презентовала Комплексную программу реализации гендерной и семейной политики в Харькове на 2018-2021 годы, которая включает семь основных разделов.

«Основные пункты программы - это формирование нормативно-правовой базы на местном уровне для обеспечения гендерной политики, формирование гендерного равенства, культуры мира и толерантности, противодействие гендерно обусловленному домашнему насилию и противодействие торговле людьми, поддержка институтов семьи, социальная работа с семьями, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а также оздоровление и лечение детей. Кроме четырех профильных департаментов горсовета, которые будут реализовывать эту программу, мы подключаем к этой работе 15 общественных организаций и Молодежный совет при городском голове», - отметила Ольга Чичина.

Как сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, в 2017 году в Харькове зафиксировано более 2 тыс. фактов домашнего насилия и жестокого обращения с детьми и женщинами.

«Наша задача сегодня - создать в городе такую систему взаимоотношений между службами, департаментами и организациями, которая бы эффективно реагировала на любой факт насилия, который произойдет в Харькове, чтобы вовремя прийти на помощь, дать совет, чтобы никто не пострадал», - подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, с 2018 года при территориальных центрах города начнут работу подразделения оперативного реагирования на обращения людей, пострадавших от насилия.

Отметим, что год назад в городе был открыт Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, рассчитанный на 10 мест. За это время в учреждение обратилось более 50 человек.

«Практика показывает, что не каждая женщина, подвергшаяся домашнему насилию, готова уйти из семьи и проживать отдельно от мужа, потому что это может отрицательно сказаться на их отношениях и даже разрушить семью. Поэтому мы будем усиленно работать в плане оказания таким людям дистанционной помощи - это телефоны доверия, работа мобильных бригад, а также консультативная помощь, что позволит снять напряжение в конфликте», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

Также в ходе заседания представители общественных организаций предложили несколько проектов в рамках программы реализации гендерной и семейной политики, в частности, расширение Музея гендерной культуры, который находится в одной из коммунальных квартир на ул. Мироносицкой. По словам вице-мэра, город готов подобрать новое помещение для музея, и сейчас специалисты занимаются этим вопросом.