 
Главная Новости Общество В Харькове обсудили инициативы в сфере гендерного равенства и предотвращения насилия в семье на 2018 год
12.12.2017  19:53   

В Харькове обсудили инициативы в сфере гендерного равенства и предотвращения насилия в семье на 2018 год

Заседание Координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговле людьми прошло сегодня, 12 декабря, в Харьковском городском совете.


city.kharkov.ua
В рамках мероприятия депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина презентовала Комплексную программу реализации гендерной и семейной политики в Харькове на 2018-2021 годы, которая включает семь основных разделов. 
 
«Основные пункты программы - это формирование нормативно-правовой базы на местном уровне для обеспечения гендерной политики, формирование гендерного равенства, культуры мира и толерантности, противодействие гендерно обусловленному домашнему насилию и противодействие торговле людьми, поддержка институтов семьи, социальная работа с семьями, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а также оздоровление и лечение детей. Кроме четырех профильных департаментов горсовета, которые будут реализовывать эту программу, мы подключаем к этой работе 15 общественных организаций и Молодежный совет при городском голове», - отметила Ольга Чичина.
 
Как сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, в 2017 году в Харькове зафиксировано более 2 тыс. фактов домашнего насилия и жестокого обращения с детьми и женщинами.
 
«Наша задача сегодня - создать в городе такую систему взаимоотношений между службами, департаментами и организациями, которая бы эффективно реагировала на любой факт насилия, который произойдет в Харькове, чтобы вовремя прийти на помощь, дать совет, чтобы никто не пострадал», - подчеркнула вице-мэр. 
 
По ее словам, с 2018 года при территориальных центрах города начнут работу подразделения оперативного реагирования на обращения людей, пострадавших от насилия. 
 
Отметим, что год назад в городе был открыт Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, рассчитанный на 10 мест. За это время в учреждение обратилось более 50 человек. 
 
«Практика показывает, что не каждая женщина, подвергшаяся домашнему насилию, готова уйти из семьи и проживать отдельно от мужа, потому что это может отрицательно сказаться на их отношениях и даже разрушить семью. Поэтому мы будем усиленно работать в плане оказания таким людям дистанционной помощи - это телефоны доверия, работа мобильных бригад, а также консультативная помощь, что позволит снять напряжение в конфликте», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.
 
Также в ходе заседания представители общественных организаций предложили несколько проектов в рамках программы реализации гендерной и семейной политики, в частности, расширение Музея гендерной культуры, который находится в одной из коммунальных квартир на ул. Мироносицкой. По словам вице-мэра, город готов подобрать новое помещение для музея, и сейчас специалисты занимаются этим вопросом.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  программа, насилие, гендер, харьков, заседание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Власть Владимир Скоробагач инициировал вынесение на следующую сессию облсовета областной программы «Инвентаризация лесополос» 06.12 Общество В Харькове разработали новую программу обращения с животными 04.12 Экономика и промышленность Город увеличит финансирование жилищных программ
 
 

Видео

В деле Кернеса может быть только оправдательный приговор - адвокаты
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 