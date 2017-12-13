13.12.2017 12:30

Праздничные ярмарки и конкурсы пройдут в харьковских музеях и библиотеках

Ряд мероприятий по случаю Дня Святого Николая, Нового года и Рождества Христова подготовили для харьковчан издательства, музеи и городские библиотеки.



// city.kharkov.ua

Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко начала флешмоб «Новогодние фантазии». Принять участие в нем могут все желающие: для этого до 26 декабря необходимо выложить на странице библиотеки в соцсети «Facebook» фото новогодних украшений с указанными хэштегами. Авторы фото, которые получат больше всего лайков, получат подарки, а их работы войдут в праздничный ролик библиотеки.

15 декабря в Харьковском литературном музее презентуют программу «Рождественский подарок». В музее рассказали, что нашли много рождественских подарков в литературе. Например, подарок-вознаграждение – это сказка «Госпожа Метелица», подарок-духовный дар - «Рождественская песня», подарок-испытание – повесть «Ночь перед Рождеством», подарок, который поможет вернуть близкого человека, - «Золотой паучок», подарок ангела - здоровье мамы и достаток - «Слеза» и, конечно же, подарки от любимца детей - Святого Николая. Все желающие смогут сделать в музее подарки близким своими руками. Начало – в 18:00. Вход - свободный.

15-17 декабря издательство «Vivat» проведет в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25) ежегодную ярмарку-продажу книг для детей и взрослых «Книжковий Миколайчик». Организаторы отметили, что харьковчан ждет насыщенная программа с бесплатными мастер-классами и праздничными фотозонами. Пройдут «Сказочные чтения» от известных харьковских актеров и музыкантов. Также запланировано выступление музыкантов группы «SHKLO» и представление «HOMO Soveticus». Все желающие смогут поучаствовать в благотворительной ярмарке Ассоциации многодетных семей «АММА». Все средства от продажи детских поделок, представленных на ярмарке, направят на закупку графических планшетов для кружка по анимации. Также состоится благотворительный сбор книг для Петропавловской детской библиотеки Луганской области. Следить за анонсами можно здесь.

19 декабря с 11:00 до 16:00 Харьковский литературынй музей совместно с Харьковским областным организационно-методическим центром культуры и искусства проведет квест «Николай собирает ангелов». Время проведения -каждый час с 11:00 до 15:00. Старт - на ул. Багалея, 6. С 14:00 до 16:00 в Литмузее пройдет мастер-класс по созданию Рождественской истории, с 15:00 до 17:00 в областном центре культуры состоится чтение Рождественских историй, а в 17:00 - праздник в Литмузее «Путешествия и приключения Святого Николая». Более подробная информация о праздничных мероприятиях есть на странице Литмузея в соцсетях.