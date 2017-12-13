В Харькове состоятся мероприятия ко Дню чествования ликвидаторов аварии на ЧАЕС

Мероприятия, посвященные Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пройдут в Харькове 14 декабря.
В 10:00 состоится возложение цветов к памятнику жертвам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Молодежном парке (ул. Пушкинская, 87).
В малом зале Харьковского городского совета состоится награждение почетными грамотами участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Начало - в 12:00.
Справка. День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 декабря. По состоянию на 1 сентября 2017 года, в Харькове проживают 8 тыс. 652 человека, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, из которых - 3 тыс. 197 - инвалиды 1 категории и более 1 тыс. - дети до 18 лет.
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