13.12.2017 13:45

В Слободском районе Харькова почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В честь дня ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, 12 декабря, в Администрации Слободского района состоялась встреча с вдовами участников ликвидации аварии.



nashkiev

Ежегодно руководители района и вдовы собираются, чтобы обсудить и решить вопросы, которые возникают.

«У нас на учете в нашем районе более 800 человек чернобыльцев ликвидаторов, 400 человек из них инвалиды 1, 2, 3 группы. Мы постоянно проводим мероприятия, где оказываем максимальное влияние и помощь нашим ликвидаторам», - рассказывает заместитель председателя Слободской администрации Светлана Лещенко.

Память ликвидаторов аварии, которые погибли, выполняя свою профессиональную обязанность, почтили минутой молчания. Представители общественной организации, которая поддерживает и помогает чернобыльцам, рассказали о ежедневной работе и о решении проблем, с которыми сталкиваются пострадавшие.

«Вы знаете, когда посещаешь, вот мы посетили этих инвалидов первой группы и когда ты видишь вот это все, в каком состоянии они находятся, это конечно боль. Это не передать, конечно, словами. Мне кажется, не должно это так быть, чтобы ликвидаторы были в таком состоянии. Там не хватает ни пенсий, там не хватает ничего для них, ни лекарств ничего нет», - делится председатель общественной организации «Союз Чернобыль» Слободского района Александр Ярмола.

«Вы знаете вот эта организация Слободского района, она меня не оставила. Они меня настолько подержали в тяжелую минуту, и вот уже 4 года будет через неделю. И вот эти 4 года они всегда приглашают меня на вот эти мероприятия. Но кроме того и администрация данного района, я там обращалась по многим вопросам, мне всегда очень помогают. Я общаюсь с некоторыми вдовами Слободского района и действительно, все всегда с теплотой говорят об этой администрации», - говорит вдова чернобыльца Ирина Семина.