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13.12.2017  17:54   

Спортсменка из Каменского будет бороться за титул на чемпионате мира по смешанным единоборствам

14 декабря 2017 в киевском Дворце спорта состоится турнир по смешанным единоборствам, который организуется всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.


// Телеканал «Интер»

В рамках соревнований пройдут 14 поединков спортсменов из Украины, Германии, Чехии, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Франции, Австрии, Алжира, Кыргызстана.

Главным событием вечера станет бой с участием Светланы Гоцык за титул чемпиона мира по версии WWFC. 21-летняя уроженка Каменского (Днепродзержинска) по прозвищу «Птица Феникс» сразится с чешкой Симоной Сукуповой по прозвищу «Маленькое Зло».

Поединок Гоцык и Сукуповой, а также другие знаковые бои в прямом эфире будет транслировать телеканал «НТН». Начало трансляции в 22.00.

Тэги:  телеканал интер
 
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