13.12.2017 19:02

Насилие в семье: в Службы по делам детей поступило 70 сообщений

В Службы по делам детей города Харькова в течение 2017 года поступило 70 сообщений о насилии в семье, на учет было взято 40 детей.



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Об этом сегодня, 13 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Начиная с 90-х годов, положение детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сирот остается неизменно сложным. Раньше мы обьясняли это глубоким экономическим и политическим кризисом, в связи со становлением государства, созданием новой системы законодательства и многими другими причинами, ожидая перемен к лучшему. Но в нашей стране снова происходит обострение социальных проблем. Это связано с аннексией Крыма и развязкой военной агрессии на Востоке Украины, как следствие - масштабная внутренняя миграция семей, трудовая миграция, большое количество разводов, снижение уровня доходов и уровня жизни граждан в целом», - сказала вице-мэр.

По ее словам, с участием структур, причастных к работе с детьми, в этом году было проведено 325 профилактических мероприятия, обследовано более тысячи семей и выявлено 293 ребенка, требующих социально правовой защиты. Помощь в Центре социально-психологической реабилитации получили 70 детей (в 2016 году - 56). Центр рассчитан на одновременное пребывание 30 детей, однако в этом году там одновременно находились от 31 до 34 детей.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что в связи с ростом числа детей, которые требуют предоставления комплексной профессиональной социальной, психологической, педагогической, других видов помощи и социальных услуг, остро стоит вопрос об увеличении количества мест в действующем центре или в создании учреждения такого типа и увеличения количества соцработников. Кроме того, по словам вице-мэра, инициировано создание Координационных советов по вопросам социальной защиты детей, предупреждения и противодействия жестокому обращению с детьми при райадминистрациях, а также групп немедленного реагирования при них.