14.12.2017 12:59

В Харькове почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС (ФОТО)

В Молодежном парке состоялось возложение цветов к памятнику жертвам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.



// city.kharkov.ua

В церемонии приняли участие представители руководства города и области, учреждений и организаций, общественных чернобыльских объединений Харькова и Харьковской области, ректоры вузов, студенты и жители города.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку, почтили минутой молчания память жертв Чернобыльской катастрофы, прозвучал троекратный залп.



Отметим, по состоянию на 1 сентября 2017 года, в Харькове проживают 8 тыс. 652 человека, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, из которых 3 тыс. 197 - инвалиды 1 категории и более 1 тыс. - дети до 18 лет.



Напомним, городская власть уже много лет предоставляет чернобыльцам местные льготы. Это льготы вдовам по оплате услуг ЖКХ, компенсация за питание детей из семей этой категории в учебных учреждениях, льгота на отопление газом в частном секторе, ежегодная выдача материальной помощи детям и вдовам чернобыльцев.



Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало около 600 тыс. украинцев, в том числе харьковчане. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком, а 14 декабря в газете «Правда» было опубликовано сообщение о том, что госкомиссия приняла в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. В 1994 году общественные организации чернобыльцев Украины обратились с письмом к руководителям государства, в котором предложили учредить в календаре День участников ликвидации Чернобыльской катастрофы. Тогда официальное решение не было принято, но ликвидаторы самостоятельно начали отмечать эту дату. Позже этот день утвердили официально: 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был учрежден День чествования ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который отмечается ежегодно 14 декабря.