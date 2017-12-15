 
Главная Новости Общество В рамках новой номинации конкурса «Вместе в будущее» будут внедрять проекты на сумму 1,5 миллиона гривен
15.12.2017  16:15   

В рамках новой номинации конкурса «Вместе в будущее» будут внедрять проекты на сумму 1,5 миллиона гривен

Конкурс «Вместе в будущее», который проводится в области уже в течение 6 лет, продолжится и в следующем году. Уже утверждено его положение и нововведения.


Podrobnosti
Увеличена сумма средств на мини-проекты, которые победят, с 200 тысяч до 300 тысяч гривен, а также появилась еще одна номинация «Сотрудничество территориальных общин», в рамках которой будут реализовываться мини-проекты на сумму 1,5 миллиона гривен.
 
«Речь идет о том, чтобы те проблемы, которые сегодня есть и отдельно не могут решить громады, маленькие и большие объединения, они могут подписать соглашение сотрудничества и вместе решить вопрос вывоза мусора, экологические какие-то реализовать проекты, создание предприятий, проведение строительства объектов инфраструктуры. Этот механизм заложен как раз для стимулирования этой работы в рамках реализации концепции реформы децентрализации власти и местного самоуправления.  Это как раз видимо в первую очередь понимания того, что хотят сегодня на местах люди и их инициативы. Мы на уровне области, депутатского корпуса и обладминистрации будем всячески поддерживать любую инициативу, чтобы люди профессионально работали на местах», - сообщает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.
Тэги:  конкурс, вместе, будущее, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Образование В Индустриальном районе Харькова прошел конкурс строевой песни (ФОТО) 17.11 Образование Cтуденты харьковских аграрных вузов могут посоревноваться за поездку в Верону 10.11 Образование В харьковских школах отметили День украинской письменности
 
 

Видео

Геннадий Кернес: движение трамваев по проспекту Победы полностью открыто
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 