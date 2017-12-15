15.12.2017 16:15

В рамках новой номинации конкурса «Вместе в будущее» будут внедрять проекты на сумму 1,5 миллиона гривен

Конкурс «Вместе в будущее», который проводится в области уже в течение 6 лет, продолжится и в следующем году. Уже утверждено его положение и нововведения.



Podrobnosti

Увеличена сумма средств на мини-проекты, которые победят, с 200 тысяч до 300 тысяч гривен, а также появилась еще одна номинация «Сотрудничество территориальных общин», в рамках которой будут реализовываться мини-проекты на сумму 1,5 миллиона гривен.

«Речь идет о том, чтобы те проблемы, которые сегодня есть и отдельно не могут решить громады, маленькие и большие объединения, они могут подписать соглашение сотрудничества и вместе решить вопрос вывоза мусора, экологические какие-то реализовать проекты, создание предприятий, проведение строительства объектов инфраструктуры. Этот механизм заложен как раз для стимулирования этой работы в рамках реализации концепции реформы децентрализации власти и местного самоуправления. Это как раз видимо в первую очередь понимания того, что хотят сегодня на местах люди и их инициативы. Мы на уровне области, депутатского корпуса и обладминистрации будем всячески поддерживать любую инициативу, чтобы люди профессионально работали на местах», - сообщает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.