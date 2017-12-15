15.12.2017 16:29

В Фейсбуке распространяется вирус

Избавиться от вируса можно почистив компьютер с помощью антивируса.



// rbc.ua

В социальной сети Facebook распространяется новый виру. Пользователям от друзей приходят сообщения с вложенным файлом video_1459 (цифры могут быть разными).

"Если вы получили такое сообщение, то не скачивайте и открывайте его. Перейдя по ссылке, начинается загрузка файла программы, которую нужно установить. Затем появляется значок программы похожий на YouTube. В результате чего данные вашей страницы оказываются руках мошенников. Тогда уже от вашего имени идет рассылка спама", – сообщает СМИ.