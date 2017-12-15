В Фейсбуке распространяется вирус

Избавиться от вируса можно почистив компьютер с помощью антивируса.
В социальной сети Facebook распространяется новый виру. Пользователям от друзей приходят сообщения с вложенным файлом video_1459 (цифры могут быть разными).
"Если вы получили такое сообщение, то не скачивайте и открывайте его. Перейдя по ссылке, начинается загрузка файла программы, которую нужно установить. Затем появляется значок программы похожий на YouTube. В результате чего данные вашей страницы оказываются руках мошенников. Тогда уже от вашего имени идет рассылка спама", – сообщает СМИ.
Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).
Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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