15.12.2017 17:15

Харьковские коммунальщики проводят рейды по газовой безопасности

В Харькове коммунальщики проводят рейды по квартирам для выявления нарушений в сфере газовой безопасности.



dozor.kharkov.ua

Особое внимание уделяется домам, в которых зауженные дымовентиляционные каналы. Это может привести к отсутствию тяги и попаданию в помещение угарного газа. Один из таких домов, где провели рейд - пятиэтажка №1 по площади 1 Мая.

«В городе Харькове есть 31 дом с проблемными дымоходами. Стандартный отводящий патрубок от газового прибора это 125 - 130 мм, а здесь дымоходы 100 мм. То есть эти дымоходы заужены. Поэтому мы здесь чаще проверяем, в таких домах, и естественно, все внутренние нарушения, которые жители устраивают в своих квартирах здесь однозначно быть не должно. Как и в принципе и в других домах, но здесь особенно. Так же мы инструктируем жителей, как правильно пользоваться газовыми приборами», - рассказывает заместитель директора «ХРСП» Александр Ярмак.

Коммунальщики проводят чистку вентиляционных каналов один раз в год, чистку дымоходов - раз в полгода, также бывают внеплановые выезды по просьбам харьковчан. График чистки устанавливается КП «Жилкомсервис» и согласуется с газовиками. Чаще всего каналы загрязняются после ремонта, когда засоряются кирпичные кладки, или при установке спутниковых антенн.

«Если не дай Бог отсутствует тяга, нужно сразу звонить в газовую службу по номеру «104», устранять нарушения может только организация, которая имеет специальную лицензию, специальное разрешение», - информирует заместитель директора «ХРСП» Александр Ярмак.

Коммунальщики отмечают, что харьковчане ни в коем случае не должны заниматься устранением неполадок самостоятельно и вмешиваться в систему дымовентиляционных каналов. В случае если нарушитель не исправил ошибки, в его адрес подаются акты на отключение газовых приборов, поскольку такая проблема несет угрозу для жизни людей. Штраф при этом не взимается, но затем человек должен будет подключить газ и заменить необходимые приборы за свой счет.