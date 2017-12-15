15.12.2017 17:50

Юных музыкантов наградили именной стипендией

Народный депутат Украины Валерий Писаренко вручил именную стипендию учащимся Харьковской музыкальной школы №13 имени Коляды.



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14 детей получили вознаграждение за успехи в учебе. Двое из них дети с нарушением зрения.

«Мне очень приятно здесь находиться, я действительно каждый раз получаю огромное удовольствие. Спасибо вам огромное, что этот год вы не прогуляли. Действительно видно, уровень только растет. Я знаю, что многие из вас в этом году получили достаточно серьезные заслуги. Стали лауреатами конкурса, вышли на новый уровень. Улучшили себя в музыке, в творчестве, в искусстве. Вы дарите людям радость, вы дарите невероятное удовольствие, поэтому растите дальше. Мне очень приятно, я уверен, что всем приятно следить за вашими успехами. Будьте успешными, достигайте любых высот, которых вы захотите», - говорит народный депутат Украины Валерий Писаренко.

Уже 6 лет подряд около 100 учеников получают сертификаты. Дети довольны, говорят, что это достойная оценка их труда и становится стимулом двигаться вперед.

«Я очень рада, мне приятно, что мой труд замечают. И что меня, таким образом, поощряют. Мне очень приятно, я уже третий год буду получать премию. Каждый год это неповторимые ощущения», - делится ученица детской музыкальной школы №13 Екатерина Король.

«Мне будет очень приятно, то что наш труд с учителем дополнительно ценится. Это будет стимул дальше заниматься и достигать новых высот», - добавляет ученица детской музыкальной школы №13 Эвелина Аврамец.

Именно с такой целью за успехи в учебе, спорте и творчестве городской голова Геннадий Кернес награждает юные таланты ежемесячной стипендией. В Харькове это уже традиция.

«Мэр города действительно следит, за тем как развивается у нас не только город, но и творчество, и культура в нашем городе, и поэтому мэр города Геннадий Кернес также передавал вам большие поздравления. Сегодня вы получили слова благодарности. В том числе и от него и поздравительные письма для ваших родителей. Им огромное спасибо, за тот труд, который они вкладывают в каждого из вас», - говорит народный депутат Украины Валерий Писаренко.

Также учителям юных музыкантов были вручены почетные грамоты.