18.12.2017 15:58

Парк Горького приготовил праздник в День святого Николая: программа

Никакая погода не помешает новогодних праздников, которые начнутся в парке Горького уже завтра, в День Святого Николая. Что же там подготовили для маленьких харьковчан?



// Городской Дозор

Целую неделю в парке Горького продолжались новогодние приготовления. Елка уже предстала в праздничном наряде. На площади расположился домик Деда Мороза, традиционный Рождественский вертеп и кроме главной сцены – еще и сценическая площадка для аниматорской шоу. И уже со вторника здесь начнутся новогодние праздники.



Станислав Лущ главный режиссер Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького:

19 декабря парк Горького приглашает всех открыть дверцу в новогоднюю сказку, потому что завтра состоится праздник Святого Николая, в рамках которого пройдут развлекательные программы для детей, встреча со Святым Николаем и конечно после того как дети пройдут все испытания, которые подготовили герои сказки, они обязательно получат сладкие призы. После этого вечер продолжится танцевальным праздником.

Программа праздника:

Главная сцена

17.00–18.00 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»

18.00–19.00 Детское шоу «Подарки святого Николая» творческой студии «Pingwin»

19.00–20.00 Спектакль «Однажды в сказке» и мини-диско с героями спектакля

Развлекательный центр

17.00–19.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»



А вот откроется главная елка пиротехническим шоу 23 декабря. И в течение всего дня в парке Горького будет длиться грандиозный праздник с несколькими новогодними премьерами.



Cтанислав Лущ, главный режиссер Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького:

В этот же день у нас стартуют новые конкурсно-развлекательные программы для детей и взрослых. Также премьера новой развлекательной шоу-программы творческой студии "Пингвин" "Чудесный наряд для Деда Мороза". Вечером в этот же день, в 18.00, мы зажжём красавицу ёлку, перед которой пройдёт спектакль, подготовленный актёрами-аниматорами нашего парка. После этого вечер продолжится выступлением группы "Льюс Керол бэнд", которая также подготовила совершенно новую программу "Сказки детства". После этого вечер продолжится, конечно же, дискотекой.



Развлекательные программы будут проходить в парке Горького в течение всех новогодних праздников, до 14 января. Но и это еще не все сюрпризы для детей и взрослых. Здесь планируют построить горки, устроить катание на санях и игры в снежки, такие настоящие зимние развлечения, правда в условиях снежной погоды.