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18.12.2017  16:55   

В новогоднюю ночь снега в Харькове не будет

Синоптики не спешат радовать харьковчан прогнозами настоящей зимней погоды.


// Городской Дозор

В Киеве сегодня снежит! А украинский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в 12 областях Украины. Харьковская область не вошла в тот перечень.

В Первой Столице царит осенняя погода и, кажется, что дожди не собираются уступать предновогоднему снегу.

Игорь Кибальчич, синоптик Харьковского гидрометцентра:
В Киеве сегодняшний снегопад связан с фронтом оклюзии – очередного южного циклона, а мы находимся под влиянием его теплого сектора и холодного фронта. У нас воздушные массы разные, там уже зашел холод, а у нас продолжает выноситься тепло с юга. Поэтому осадки у нас не переходят в снег, а остаются в жидкой фазе, в виде дождя.

И уже сегодня дождь должен закончиться, а температура воздуха начнет снижаться, но не существенно. И снега в Харькове ожидать не стоит, снег так и останется на западной части Украины. Возможно, мокрый снег будет в субботу и воскресенье, говорят синоптики, но он сразу растает. Потому что сейчас, отмечают в Гидрометцентре, аномально теплая погода, которая от нормы отклоняется на 10 градусов – среднесуточная температура воздуха сейчас составляет 4 градуса, а нормой для наших широт есть 4 градуса мороза. И так продлится до Нового года.

Игорь Кибальчич, синоптик Харьковского гидрометцентра
По данным на сегодняшний день, в Новый Год и предновогоднее время тоже снега быть не должно, и температура будет снова выше нормы. В целом, до 25 декабря, примерно, приблизится к климатической норме. а уже в конце месяца будет выше нормы.

Когда же зима в Харькове будет не только календарной, но и фактической – с морозами и снегом, синоптики не говорят, ведь не делают длительных прогнозов.

Тэги:  новый год, зима, погода, синоптики, харьков
 
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