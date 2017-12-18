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18.12.2017  17:58   

19 декабря откроют главную елку Харькова

Праздничный концерт по случаю открытия главной елки Харькова состоится 19 декабря, в День Святого Николая, на пл. Свободы.


// Городской Дозор

Также 19 декабря на площади будут работать ледовый каток и аттракционы, а 30 декабря откроется домик Деда Мороза. Главный сказочный герой зимы будет принимать гостей до 14 января.

31 декабря харьковчан приглашают на встречу Нового года. Праздничная шоу-программа начнется на пл. Свободы в 23:00 и продлится до 2:00 1 января.

Новогодний ярмарочный городок на площади уже открылся и будет работать до 22 января.

Напомним, в Харькове утвержден План основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2018 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул. Праздничные мероприятия пройдут на пл. Свободы, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также во всех районах города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новый год, елка, площадь свободы, харьков
 
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