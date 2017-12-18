19 декабря откроют главную елку Харькова

Праздничный концерт по случаю открытия главной елки Харькова состоится 19 декабря, в День Святого Николая, на пл. Свободы.
Также 19 декабря на площади будут работать ледовый каток и аттракционы, а 30 декабря откроется домик Деда Мороза. Главный сказочный герой зимы будет принимать гостей до 14 января.
31 декабря харьковчан приглашают на встречу Нового года. Праздничная шоу-программа начнется на пл. Свободы в 23:00 и продлится до 2:00 1 января.
Новогодний ярмарочный городок на площади уже открылся и будет работать до 22 января.
Напомним, в Харькове утвержден План основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2018 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул. Праздничные мероприятия пройдут на пл. Свободы, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также во всех районах города.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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