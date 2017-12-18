Телеканал «Интер» передал святому Николаю просьбы своих зрителей (ВИДЕО)

В этом году телеканал «Интер» подготовил особый подарок ко Дню святого Николая для своих зрителей: любой желающий мог передать личную просьбу к святому Николаю – через корреспондента «Интера».
Все переданные послания были зачитаны у мощей Чудотворца в итальянском городе Бари. Эта благочестивая традиция существует уже столетия. Со всех уголков планеты люди передают святителю записки с самыми сокровенными желаниями и верят: святой Николай слышит их искренние молитвы. Впрочем, заветные желания в день святого Николая сбудутся у многих, а некоторые чудесные моменты даже попадут в объектив телеоператоров «Интера». О них в прямом эфире «Интера» во вторник, 19 декабря с 7.00 до 10.00 расскажут в праздничном телемарафоне «Чудо начинается». Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин, а также вся команда проекта «Утро с «Интером» подготовили множество сюрпризов, удивительных историй, интересных встреч и увлекательных путешествий.
Зрители узнают, как отмечают День святого Николая в разных странах мира, познакомятся с людьми, которые творят чудеса, услышат старинные легенды и вдохновляющие истории и побывают вместе с журналистами «Интера» в Италии, Турции и Палестине – в местах, которые помнят святого Николая.
В рамках праздничного телемарафона зрители узнают, как проходит ежегодный онлайн-аукцион deti.inter.ua, который проводится по инициативе благотворительного фонда «Интер – детям». И который уже четвертый год объединяет отзывчивых и неравнодушных людей вокруг большого доброго дела – сбора средств на покупку важного медицинского оборудования. Основная цель в этом году – аппарат интенсивной вентиляции легких, который очень нужен маленьким пациентам реанимации Центра детской токсикологии ОХМАТДЕТа. Его стоимость – 710 тыс. грн, в настоящий момент собрано 475 тыс. грн. Каждый желающий может сделать свой вклад в доброе дело, купив понравившийся лот на сайте deti.inter.ua.
В День святого Чудотворца телеканал «Интер» еще раз напомнит телезрителям, что каждый из нас способен на чудо. Делать добро легко! Вместе мы можем спасать детские жизни.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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