18.12.2017 17:41

Телеканал «Интер» передал святому Николаю просьбы своих зрителей (ВИДЕО)

В этом году телеканал «Интер» подготовил особый подарок ко Дню святого Николая для своих зрителей: любой желающий мог передать личную просьбу к святому Николаю – через корреспондента «Интера».



// Телеканал «Интер»

Все переданные послания были зачитаны у мощей Чудотворца в итальянском городе Бари. Эта благочестивая традиция существует уже столетия. Со всех уголков планеты люди передают святителю записки с самыми сокровенными желаниями и верят: святой Николай слышит их искренние молитвы. Впрочем, заветные желания в день святого Николая сбудутся у многих, а некоторые чудесные моменты даже попадут в объектив телеоператоров «Интера». О них в прямом эфире «Интера» во вторник, 19 декабря с 7.00 до 10.00 расскажут в праздничном телемарафоне «Чудо начинается». Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин, а также вся команда проекта «Утро с «Интером» подготовили множество сюрпризов, удивительных историй, интересных встреч и увлекательных путешествий.



Зрители узнают, как отмечают День святого Николая в разных странах мира, познакомятся с людьми, которые творят чудеса, услышат старинные легенды и вдохновляющие истории и побывают вместе с журналистами «Интера» в Италии, Турции и Палестине – в местах, которые помнят святого Николая.

В рамках праздничного телемарафона зрители узнают, как проходит ежегодный онлайн-аукцион deti.inter.ua, который проводится по инициативе благотворительного фонда «Интер – детям». И который уже четвертый год объединяет отзывчивых и неравнодушных людей вокруг большого доброго дела – сбора средств на покупку важного медицинского оборудования. Основная цель в этом году – аппарат интенсивной вентиляции легких, который очень нужен маленьким пациентам реанимации Центра детской токсикологии ОХМАТДЕТа. Его стоимость – 710 тыс. грн, в настоящий момент собрано 475 тыс. грн. Каждый желающий может сделать свой вклад в доброе дело, купив понравившийся лот на сайте deti.inter.ua.

В День святого Чудотворца телеканал «Интер» еще раз напомнит телезрителям, что каждый из нас способен на чудо. Делать добро легко! Вместе мы можем спасать детские жизни.