19.12.2017 13:46

В Харькове издали календарь «Выдающиеся поляки и Харьков»

Презентация календаря «Выдающиеся поляки и Харьков - 2018» состоялась 18 декабря в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



// city.kharkov.ua

Следующий, 2018 год станет юбилейным годом провозглашения независимости Республики Польша, поэтому в календаре собраны истории людей, которых считают творцами Польского Государства, выдающимися личностями, принесшими славу своей Родине.

Имена многих из них увековечены на мемориальных досках в Харькове - это основатель Польского Государства, Верховный Главнокомандующий, премьер­-министр военных дел Юзеф Пилсудский, который обучался в Харьковском университете (1885–1886), руководитель Январского восстания (военная служба в Харькове в 1856–1857) Траугутт Ромуальд, уроженка Харькова, военный пилот, дочь генерала Иосифа Довбор­-Мусницкого, замученная в Катыни, Янина Левандовская, фотограф, один из первых кинематографистов Альфред Федецкий, который жил в Харькове 16 лет, художник, скульптор Цибис Болеслав, который учился в Харькове, и другие выдающиеся личности Польши.

С инициативой издать такой календарь выступило Генеральное консульство Республики Польша в Харькове, руководителем проекта - Любовь Жванко, профессор, директор Украинско­-польского культурно-­образовательного центра ХНУГХ имени А. Н. Бекетова.

Генеральный консул Республики Польша Януш Яблонский и ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова Владимир Бабаев поблагодарили участников за реализацию проекта.



«Я благодарен Генеральному консулу, а также всем участникам проекта за мастерство и профессионализм, проявленные при выполнении данного проекта», - сказал во время презентации Владимир Бабаев.



«Благодаря польско-­украинским центрам, подобным проектам, творческому потенциалу харьковчан, мы видим, какими были выдающиеся поляки в этом городе, как происходило становление Польского Государства», - подчеркнул Януш Яблонский.



Отметим, что в создании календаря приняли участие Общество польской культуры Харькова, Общество «ДІМ ПОЛЬСЬКИЙ Родина Родин», Общество «Дім Полонії на Сході», Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, украинско-­польские центры ХНУ имени В. Н. Каразина, Украинского государственного университета железнодорожного транспорта, Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени П. Василенко. Также в реализации проекта приняли участие преподаватели и студенты факультета архитектуры, дизайна и изобразительного искусства ХНУГХ имени А. Н. Бекетова. Портреты выдающихся поляков написал художник Леонид Сторожук.