19.12.2017 16:56

Воспитанники харьковского детского дома «Семья» поедут на зимние каникулы в Милан

Более 20 воспитанников детского дома «Семья», которые растут без родителей, поедут на зимние каникулы в Милан. Эта традиция, когда дети проводят месяц Италии, сохраняется вот уже на протяжении пяти лет.



// Городской Дозор

Концертный зал детского дома «Семья» превратилась в маленькую волшебную страну. Вот так воспитанники учебного заведения отмечают праздник Николая. Праздник, когда осуществляются самые заветные мечты.



В «Семье» часть детей – особые. Для них детдом заменил родной дом, а воспитатели – маму и папу. А праздник Николая уже как семейный.



Али, 13 лет

«Я жду этого праздника очень сильно. Потому, что он самый веселый. Все мечты сбываются. И я хотел бы загадать, чтобы все были здоровы, чтобы был мир и все были счастливы».



Для того, чтобы эти дети – дети с особой судьбой – были на каплю счастливее, ежегодно Харьков для них организует незабываемые новогодние и рождественские каникулы.



«При поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса уже пять лет подряд в детском доме «Семья» реализуется проект поездок воспитанников детского дома в Италию, – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко. – И уже завтра все учащиеся с 5-го по 11 класс, а это 22 школьника, поедут на месяц в Милан на зимние каникулы».



Яна в Милан едет не в первый раз. Рассказывает, каждая поездка оставляет приятные эмоции.



Яна, 16 лет

«Это всегда огромная возможность увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми, научиться чему-то. Мы ездим два раза в год. Зимой на месяц, вот уже завтра полетим, и летом на три месяца. Мы ездим в семьи, которые в нас тоже вкладывают, частичку себя отдают нам. Мы с нетерпением ждем».



По традиции, гости, разделившие праздник Николая с воспитанниками «Семьи», пришли с особой миссией. Передали для детей «Родины» сладкие подарки от мэра.