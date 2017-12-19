19.12.2017 17:13

Город поздравил с праздником Святого Николая воспитанников школы-интерната №14

Праздник Святого Николая в 14-й харьковской школе-интернате ежегодно ждут с большим нетерпением. Вот и на раз устроили настоящее представление.



// Городской Дозор

Виктория, 11 лет:

«Нравится святой Николай, потому что друг друга поздравляешь, так радостно, весело».



Анастасия, 11 лет:

«Даже если я большая, я все равно жду этот праздник с нетерпением, потому, что это подарки. Хочется тоже загадать желание. Рассказать младшему брату о Николае. Украшать елочку, ждать Николая».



Чтобы провести этот день по-настоящему ярко, рассказывают в дирекции, их воспитанники, которые нуждаются в особенной социальной поддержке, отшлифовывали каждый номер, желая поразить гостей своими талантами.



Андрей Тимченко, директор школы-интерната №14:

«Каждый придумывает что-то в своем костюме, участвуют в составлении сценария. Каждый хочет свою звездочку, свою роль, свою лепту внести. Ну, нравится им праздники, и как всем детям нравятся подарки. Любой подарок – неожиданный сюрприз».



И кропотливая работа оправдала себя, рассказывают гости, пришедшие поздравить детей с праздником Николая. За вежливость и послушание дети получили сладкие подарки от мэра.



Как сообщили в Департаменте образования, город ежегодно пытается создать для воспитанников интерната достойные условия. Как для обучения, так и для круглосуточного пребывания детей.



Ольга Деменко, директор Департамента образования:

«В этом году мы в школе отремонтировали вестибюль, отремонтировали туалеты и пищеблок. На следующий год мы планируем отремонтировать коридоры. Поскольку дети здесь перебывают круглосуточно, мы начнем ремонтировать постепенно спальни, где дети проводят половину дня».



Сейчас в 14 школе-интернате обучаются более полутора сотен детей из малообеспеченных семей.