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19.12.2017  17:13   

Город поздравил с праздником Святого Николая воспитанников школы-интерната №14

Праздник Святого Николая в 14-й харьковской школе-интернате ежегодно ждут с большим нетерпением. Вот и на раз устроили настоящее представление.


// Городской Дозор

Виктория, 11 лет:
«Нравится святой Николай, потому что друг друга поздравляешь, так радостно, весело».

Анастасия, 11 лет:
«Даже если я большая, я все равно жду этот праздник с нетерпением, потому, что это подарки. Хочется тоже загадать желание. Рассказать младшему брату о Николае. Украшать елочку, ждать Николая».

Чтобы провести этот день по-настоящему ярко, рассказывают в дирекции, их воспитанники, которые нуждаются в особенной социальной поддержке, отшлифовывали каждый номер, желая поразить гостей своими талантами.
 
Андрей Тимченко, директор школы-интерната №14:
«Каждый придумывает что-то в своем костюме, участвуют в составлении сценария. Каждый хочет свою звездочку, свою роль, свою лепту внести. Ну, нравится им праздники, и как всем детям нравятся подарки. Любой подарок – неожиданный сюрприз».

И кропотливая работа оправдала себя, рассказывают гости, пришедшие поздравить детей с праздником Николая. За вежливость и послушание дети получили сладкие подарки от мэра.

Как сообщили в Департаменте образования, город ежегодно пытается создать для воспитанников интерната достойные условия. Как для обучения, так и для круглосуточного пребывания детей.

Ольга Деменко, директор Департамента образования:
«В этом году мы в школе отремонтировали вестибюль, отремонтировали туалеты и пищеблок. На следующий год мы планируем отремонтировать коридоры. Поскольку дети здесь перебывают круглосуточно, мы начнем ремонтировать постепенно спальни, где дети проводят половину дня».

Сейчас в 14 школе-интернате обучаются более полутора сотен детей из малообеспеченных семей.

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Тэги:  день святого николая, школа-интернат, харьков
 
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